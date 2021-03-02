Весенний хит: Ксения Собчак в шифоновом платье макси винного цвета снялась в фотосессии

Ксения Собчак всегда отличалась особым чувством стиля. В юности на любила носить короткие юбки и не боялась осуждения. Теперь гардероб телеведущей выглядит иначе. Она часто носит наряды в ретро стили, выбирает необычные фасоны, юбки плиссе и костюмы с изюминкой. Зимой блондинка часто носила пуховики и дубленки. Но для выходов в свет она всегда старалась подобрать что-то броское и запоминающееся.

Как и другие звезды, Ксения часто делает покупки. Она любит сама ездить по магазинам и шоурумам. Зачастую ее взгляд падает на творения русских дизайнеров. Она зачастую носит платья бренда Ульяны Сергеенко. А накануне девушка приняла участие в фотосессии. Она примерила образы, созданные топ-моделью Оксаной Бондаренко.

Собчак предстала в легком шифоновом платье макси винно цвета с мелким принтом. Наряд на пуговицах дополнил тонкий пояс, который подчеркнул талиб телеведущей. Она позировала босиком с распущенными волосами. Однако результат съемки сначала ей не сильно понравился.

А вот поклонники посчитали, что наряд идеально подошел звезде. Более того, платья из легких струящихся тканей в моде этой весной. «Ксюша, какой образ», «Мне нравится платье, это красотища», «Босиком то почему?», «Ксения хорошеет на глазах», «Крутой лук», «Женственная такая, платье красивое», — стали писать пользователи Сети.

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