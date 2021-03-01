«Ох, крашиха!»: Нюша в облегающем мини-платье с открытыми плечами устроила «горячие» танцы

Нюша всегда обладала эффектной внешностью. Даже став мамой и замужней девушкой, она не растеряла куража. 30-летняя певица с радостью снимает ролики для «ТикТока» и постоянно меняет имидж. При этом артистка успевает заботиться о двухлетней дочке Симбе. Недавно она целый месяц провела на Мальдивах с семьей. Певица регулярно загорала, красовалась в бикини, устраивала фотосессии и снимала пикантные ролики.

Лишь недавно Нюша вернулась в Москву. Она сразу приступила к съемкам в разных проектах. Девушка также выпустила клип «Грязные танцы» с белорусским певцом Олегом Савченко. Она решила показать себя с новой стороны. А 1 марта певица опубликовала видео, на котором танцевала, исполняя смелые движения. Артистка предстала в черном мини-платье с пышными рукавами. Наряд облегал каждый изгиб ее тела.

Певица изящно двигалась и виляла бедрами. Она заплела волосы в косу и надела очки с розовым отливом.

«Врываюсь в понедельник с настроением пятницы…» — поделилась звезда.

Поклонники были сражены красотой девушки и ее фигурой. «Ты супер, красотка», «Ню, ты классно танцуешь», «Почаще так зажигай», «Нюша такая красавица в этом платье! Нежнятина», «Когда выросла на ее песнях, но она выглядела моложе», «Грязные танцы сводят с ума», «Ох, крашиха!», «Такой орех не спрятать», «Хорошо, что это не танцы в трусиках», «Да, скромность пропала, стала просто… и куда муж смотрит?» — прокомментировали пост подписчики.

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