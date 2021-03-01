«Какой вид!»: 42-летняя Ани Лорак в тонком халате игриво блеснула роскошным бюстом

Ани Лорак для многих является примером женственности. Она всегда предстает на сцене в изысканных образах. Певица любит подчеркивать изгибы фигуры игривыми платьями с бахромой и стразами. В обычной жизни артистка предпочитает лаконичные образы. Стоит отметить, что в 42 года она может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, а также моложавым видом. Девушка не скрывает, что следит за внешностью.

Не так давно Лорак представила новый клип, в котором примерила прозрачное платье. Невесомый наряд смотрелся пикантно на фигуре певицы. 1 марта она заинтриговала поклонников, поделившись кадрами из гримерки. Артистка готовилась к очередным съемкам и предстала в тонком черном халате из шелка. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) покрасовалась на камеру, прикрыв обнаженные прелести фигуры. При этом она подразнила фанатов роскошным бюстом.

Лорак позировала с объемной укладкой и макияжем. В ушах девушки поблескивали длинные сережки.

«Готовим для вас что-то интересное», — отметила она.

«Просто богиня», «Спасибо, что не голая! Даже так глаз не отвести», «Какой вид!», «Роскошная во всем», «И она мама?! Просто нереальная талия», «Такой женщиной нужно любоваться», «И все красотки замерли», «Очень нравитесь, прям до трепета», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: