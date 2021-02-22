«Ох и виды! Богиня»: Ани Лорак в кружевном нижнем белье прикрыла округлые формы пледом

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Девушка давно завоевала любовь миллионов поклонников. На сцене она блистает в женственных образах со стразами и бахромой. Более того, в обычной жизни певица часто носит платья, костюмы и другие модные аутфиты. Артистка в прошлом году много путешествовала. Многие концерты девушки отметились, поэтому к более активной работе она вернулась не так давно.

На днях Лорак вернулась в Москву из Киева. Она не скрывает, что готовит поклонникам сюрприз. Уже давно они ждут от нее новый трек. Обычно певица редко оголяется и почти не публикует фото в купальниках. Но накануне артистка взбудоражила фанатов, поделившись пикантным кадром. Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) позировала в кресле в кружевном нижнем белье. Точеную фигуру девушка прикрыла молочным пледом.

«В такие морозные дни кутаешься в плед и визуализируешь свои мечты. Это очень важная часть жизни — нарисовать свое пространство, ведь все мы — художники», — написала она.

Поклонники были восхищены красотой 42-летней певицы. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красавица», «Красивая, нежная, милая, как всегда», «Уютная и домашняя Ани», «Вы невероятно красивая», «Ох и виды! Богиня», «Такой сочный налив», «Такая красивая и нежная», «Малышка такая», — прокомментировали пост подписчики.

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