«Глаз не оторвать!»: Гузеева восхитилась двухлетней дочкой Кудрявцевой, поедающей хлеб

Лера Кудрявцева впервые стала мамой еще в 18 лет. Тогда она родила сына Жана от барабанщинка из группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Теперь наследник уже обзавелся своей семьей и подарил телеведущей внука Льва. Вот уже семь лет блондинка счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Ему она подарила дочку Марию. Девочка очень быстро растет и уже умеет говорить. Пара старается регулярно возить ее на море, но их поездка в Дубай в январе отменилась.

Так вышло, что сначала Лера переболела коронавирусом, а потом сломала крестец. Девушка сильно переживала, что в ее жизни начала черная полоса. Однако теперь она больше времени проводит с семьей. Накануне телеведущая показала, как гуляла с мужем по поселку. А теперь Кудрявцевой удалось запечатлеть счастливую дочку. Девочка сидела на кухне и ужинала. Ей захотелось свежую буханку хлеба. Родители запечатлели, как кроха в стильном комбинезоне с цветочным принтом поедает буханку.

«Помню в детстве, когда ходила за хлебом в магазин, сгрызала полбулки по дороге домой», — призналась звезда.

Одной из первых пост увидела Лариса Гузеева. Она восхитилась наследницей коллеги. «Счастливая! Такая девка растет! Глаз не оторвать!» — заявила Лариса. Поклонники с ней согласились. «Кто корочку не грыз, пока домой нес, тот детство не познал», «Потом родители ругали. А мне казалось, вкуснее ничего нет», «Такая она куколка», «Лапулечка маленькая!!!!! Красоточка сладенькая», «Невероятные глаза», — прокомментировали пост подписчики.

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