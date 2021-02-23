«Три защитника»: Кудрявцева показала редкие фото с мужем, взрослым сыном и двухлетним внуком

Телеведущая в честь праздника решила похвастаться тем, как подрос ее внук Лев.

Лера Кудрявцева недавно вспомнила, как работала на телевидении в начале карьеры. Она вела шоу «МузОбоз» с Иваном Демидовым. В Москву девушка приехала вместе с Сергеем Ленюком, который полюбил ее и решил жениться. В 18 лет телеведущая стала мамой. Она родила сына Жана. Однако первый брак блондинки завершился разводом. Зато уже семь лет она счастлива с хоккеистом Игорем Макаровым. Своему молодому избраннику звезда родила дочку Марию.

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Примечательно, что Лера в 2018 году также стала бабушкой. У ее сына родился мальчик Лев. Если раньше звезда не хотела, чтобы ее называли бабушкой, то теперь она гордится тем, что у нее есть внук. Зачастую она ездит на море с дочкой, сыном и маленьким Львом. 23 февраля телеведущая решила поздравить своих мужчин с Днем защитника Отечества. Она опубликовала фото, на котором позировала с мужем и двухлетней дочкой. А второе фото оказалось крайне редким. Звезда показала 30-летнего сына и двухлетнего внука.

«У меня три защитника! Муж, сын и внук!!! С праздником мужчины!» — написала она.

Поклонники поразились тому, как Жан похож с сыном. Также многие восхитились семьей Кудрявцевой. «Красивая семья», «Внук? Ого», «Какие у вас красивые парни», «Ваша опора», «Сын такой мужественный, а Лев прям весь в папу», «ДНК-тест не нужен, похожи», «Крутая семья, крутая вы», «Очень мило», — прокомментировали пост подписчики.

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