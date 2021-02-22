Словно гейша: Лера Кудрявцева в облегающем платье с принтом отметилась на съемках

Телеведущая вслед за звездными коллегами поддержала тренд на узоры в китайском стиле в одежде.

Лера Кудрявцева целый месяц вынуждена была находиться дома. Она вскоре после Нового года сообщила, что заразилась коронавирусом и провела несколько недель в самоизоляции. Потом телеведущая сломала крестец, неудачно упав дома. 49-летняя знаменитость была раздосадована таким исходом событий. Однако она быстро восстановилась и в феврале уже вернулась к работе, хотя пока и не может долго сидеть.

На днях Лера похвасталась элегантным нарядом. На работе стилисты подбирают ей трендовые и женственные образы. Накануне она примерила платье-жакет с золотыми пуговицами. А 22 февраля телеведущая засняла себя в гримерке. На этот раз она облачилась в облегающее платье с принтом в виде белой змеи и алых цветов. Наряд в китайском стиле подчеркнул ее фигуру. Кудрявцева покрасовалась перед зеркалом.

К слову, подобные наряды стали актуальны в этом сезоне. Любит носить платья в китайском стиле Кристина Орбакайте, а также бывшая возлюбленная Тимати — Анастасия Решетова.

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