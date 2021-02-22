«Жизнь других» в Словении: сколько стоит образование и зачем местные постоянно ходят на…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Какое наследство оставил Андрей Мягков своим родственникам
Видео

Словно гейша: Лера Кудрявцева в облегающем платье с принтом отметилась на съемках

Телеведущая вслед за звездными коллегами поддержала тренд на узоры в китайском стиле в одежде.

Словно гейша: Лера Кудрявцева в облегающем платье с принтом отметилась на съемках
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева целый месяц вынуждена была находиться дома. Она вскоре после Нового года сообщила, что заразилась коронавирусом и провела несколько недель в самоизоляции. Потом телеведущая сломала крестец, неудачно упав дома. 49-летняя знаменитость была раздосадована таким исходом событий. Однако она быстро восстановилась и в феврале уже вернулась к работе, хотя пока и не может долго сидеть.

На днях Лера похвасталась элегантным нарядом. На работе стилисты подбирают ей трендовые и женственные образы. Накануне она примерила платье-жакет с золотыми пуговицами. А 22 февраля телеведущая засняла себя в гримерке. На этот раз она облачилась в облегающее платье с принтом в виде белой змеи и алых цветов. Наряд в китайском стиле подчеркнул ее фигуру. Кудрявцева покрасовалась перед зеркалом.

К слову, подобные наряды стали актуальны в этом сезоне. Любит носить платья в китайском стиле Кристина Орбакайте, а также бывшая возлюбленная Тимати — Анастасия Решетова.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Смотрите также:

Тэги

Звездный стильЛера Кудрявцевамода и стильМодные трендыТренды 2021