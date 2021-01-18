«В самом высоком ресторане»: Утяшева в шелковом костюме сходила на свидание с Волей в Дубае

Экс-гимнастка показала, как провела вечер с мужем без детей в Бурдж-Халифе. Для нее играла живая музыка, а официанты подавали фирменные коктейли и свежие морепродукты.

Ляйсан Утяшева уже восемь лет счастлива в браке с Павлом Волей. Многие их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. В минувшем ходу впервые появились слухи, что юморист неверен избраннице. Якобы его видели в компании другой девушки. Однако резидент Comedy Club позже объяснил, что это неправда. Более того, в январе пара улетела в отпуск с детьми: семилетним Робертом и пятилетней Софией.

Каждый день супруги придумывают, как провести время. Недавно они поселились в новом фешенебельном отеле, а потом отправились кататься на дорогостоящем Rolls-Royce. Детей пара водит в необычные места. Например, они уже устраивали сафари-катание в пустыне, а накануне Утяшева показала им зоопарк в Дубае. А вот вечер влюбленные провели вдвоем в знаменитой высотке Бурдж-Халифа. Там почти на самом последнем этаже они устроили свидание в ресторане.

«Какой этаж Паша? Третий этаж Бурдж-Халифа!» — шутливо сказала телеведущая.

«Это вот я пораньше пришел, нарвал цветов тебе и попросил человека, чтобы он сыграл твою любимую мелодию», — продолжил вслед за женой Воля.

К слову, Утяшева нарядилась в белоснежный шелковый костюм с бельевом стиле. она все чаще выбирает наряды люксовых брендов даже для повседневных образов, не говоря о вечерних. Ее возлюбленный предпочел рубашку и джинсы. К паре подошел администратор, который подал красивый коктейль с паром.

«Последний раз этот эффект использовала Пугачева во время песни Айсберг», — пошутил Воля.

«Хорошего вечера! Рады вас видеть в самом высоком ресторане мира. Официально у нас висит табличка из книги рекордов Гиннесса», — отметил работник ресторана.

Супруги в этот вечер смогли отведать морские блюда. Им принесли ассорти из креветок, клешней омаров, крабов, моллюсков и устриц. Утяшева восхитилась красотой подачи и изысканностью блюд.

Смотрите также: