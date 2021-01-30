Ляйсан Утяшева в черном мини-платье Versace устроила чувственную фотосессию с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева не скрывает, что несколько лет назад у нее начался новый виток в жизни. Девушка взяла себя в руки и похудела после родов. Более того, она стала чаще одеваться в люксовые наряды. Уже длительное время экс-гимнастка ведет шоу «Танцы». Она считает, что это только начало ее карьеры. Также девушка теперь выступает со своим шоу «Болеро». Когда она занята, то за детьми присматривает муж Павел Воля. Он во всем поддерживает свою избранницу.

В последние месяцы 2020 года Утяшева много работала, поэтому январь посвятила отдыху. Сначала она отдохнула на Мальдивах. Потом девушка с семьей прилетела в Дубай, где поселилась в фешенебельном отеле. Несколько дней влюбленные катались на дорогих автомобилях и водили сына Роберта и дочку Софию в пустыню, где катались на квадроциклах. Воля даже успел дать концерт в Арабских Эмиратах. Вся семья пришла его поддержать.

А теперь пара устроила фотосессию. Ляйсан облачилась в черное мини-платье Versace с объемными рукавами в плечах и глубоким вырезом. Туфли-лодочки в тон дополнили ее лук. А Вот Павел предстал в кремовом костюме. Он отрастил усы, чем и похвастался. В кадре жена от него уходит, но юморист хватает ее за щиколотку. Потом они сделали несколько кадров в роскошном холле номера отеля и на диване.

«Хотела убежать, но я поймал», — заявил артист. «Куда же я от тебя Павел Воля убегу, и из этого номера», — ответила Утяшева.

Поклонники восхитились супругами, которые даже спустя восемь лет брака берегут искру чувств. «Ребята, на вас смотреть одно удовольствие!!! Вы такие классные!», «Шикарно дополняет друг друга. Кайфую от вас», «Просто нет слов», «Какие вы классные», «Обожаю вашу пару», «Такие гармоничные», — прокомментировали пост подписчики.

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