Гусева печалится, а Лазарев падает от усталости: участники «Танцев со звездами» поделились своими яркими эмоциями перед финалом

Вышедшие в финал пары готовы до последнего сражаться за звание победителя 12 сезона.

21 февраля в 17:30 часов на телеканале «Россия 1» состоится финал «Танцы со звездами». До оглашения имен победителей проекта остается чуть больше суток, и участники напряжены до предела.

На паркете остались восемь пар – только лучшие из лучших. За кубок проекта борются Сергей Лазарев, Катерина Шпица, Дава, Антон Шагин, Екатерина Гусева, ST, Дмитрий Лысенков и Янина Студилина.

По итогам зрительского голосования три пары покинут проект, а пятерка финалистов продолжит борьбу. Итак, что же чувствуют финалисты 12 сезона «Танцев со звездами»?

Сергей Лазарев признался, что очень взволнован и надеется на второе дыхание. Говорит, что когда за неделю готовили один танец, он был в шоке. Когда нагрузка возросла и нужно было успеть выучить два – впадал в панику.

«Я буквально падаю с ног от усталости. Если честно, силы уже на пределе, потому что мы ежедневно проводим на репетициях по 4-5 часов, после которых болят абсолютно все мышцы. Ставить за неделю новый танец с нуля для нас, непрофессионалов, это крайне тяжело, — делится эмоциями Лазарев.

Актриса Янина Студилина уже всерьез задумывается о том, чтобы вместе с партнером Денисом Тагинцевым перебраться на «Мосфильм». Иначе времени катастрофически не хватает.

С этой проблемой сталкиваются все участники, некоторые даже физически страдают от перегрузок. Например, Дмитрий Лысенков пожаловался на переутомление и бессонницу.

«Оказалось непросто работать в таком ритме. Переутомление, отсутствие сна, температура из-за стресса… Постоянное преодоление себя», -говорит актер.

Даже такой уверенный в себе участник, как Давид Манукян чувствуют опустошение перед финальным выступлением.

«После эфиров я опустошен, поскольку вкладываю в каждый танец все свои эмоции, отдаю все свои силы и энергию. На следующий день я, как правило, нахожусь в нерабочем состоянии»,- признался Дава.

Только Екатерина Гусева бодра и полна сил, говорит, что очень жалко расставаться с танцами и своим партнером.

«Я уже готовлю себя к роковому понедельнику, который наступит после финала. Все это время мы жили в режиме ежедневных тренировок, была боль, усталость, но получали невероятное удовольствие. Настоящая эмоциональная и физическая встряска, жизнь на пике, на пределе существования. И сейчас сложно поверить, что всего через несколько дней это закончится», — печалится актриса.

Финальный выпуск «Танцев со звездами» на телеканале «Россия 1», 21 февраля, в 17:30.

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