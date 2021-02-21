«Как вам такие трусики?»: Татьяна Навка прикрыла халатом точеные формы на отдыхе в Сибири

Татьяна Навка всю жизнь занимается спортом. Она не скрывает, что ей нравится следить за фигурой. При этом девушка признавалась, что не всегда следит за питанием. Однако даже на отдыхе она порой занимается йогой, а репетиции и тренировки перед ледовыми шоу также сказываются на ее внешности. Не так давно ей исполнилось 45 лет, но поклонники отмечают, что ее стройности могут позавидоть даже модели.

21 февраля Навка приехала на Алтай. Ее встретили с караваем, танцами и песнями. Сама фигуристка тоже не устояла и пустилась в пляс. Ее восхитили снежные пейзажи. Однако потом она отправилась греться в дом, где есть костер. Более того, спортсменка решила провести вечер с пользой и отправилась на спа-процедуры. При этом Татьяна сняла видео, на котором предстала в одном халате. Она решила показать белье, которое ей предложили для принятия ванны. В руках звезда держала внушительного размера трусы.

«Дорогие друзья, СПА-процедуры на Алтае. Как вам такие трусики? Смешные! Залезайте всей семьей, как говорится», — отметила она. «Понтовые ванны», — добавила Навка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка без макияжа. При этом многие также отметили, что у ее точеная фигура, которая просматривается даже под одеждой. «Белье зачетное», «Татьяна, какая красотка», «Очень стройная», «Такая статуэточка», «Как вам хорошо», «На Алтае занялись красотой, это правильно», «Круто, завидуем вам», «Трусы чудные», «Панталоны целые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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