«Моя любовь»: Татьяна Навка запечатлела, как шестилетняя дочка в комбинезоне резвится в сугробах

Татьяна Навка одно время жила в Нью-Йорке. Тогда она была в браке с тренером Александром Жулиным. У них родилась дочка Саша, которой теперь уже 20 лет. Однако эти отношения завершились разводом. Позже спортсменка встретила Дмитрия Пескова. Они сыграли свадьбу в 2015 году в Сочи. У них подрастает дочка Надежда. Девочка с ранних лет изучает иностранные языки и катается на коньках, как мама.

Навка даже во время самоизоляции следила за тем, чтобы ее наследница занималась онлайн. Девочка даже брала уроки по балету по видеосвязи. А не так давно она принесла домой очередные медали, завоеванные на соревнованиях по фигурному катанию. К слову, родители также следят, чтобы у малышки было счастливое детство. Недавно она гуляла с собакой и даже катала ее на санках. Теперь Татьяна запечатлела, как девочка с утра резвилась в сугробах.

В Москве за несколько дней выпало столько снега, что его не успевают расчищать. Для шестилетней Нади это стало радостью. Она облачилась в белый комбинезон с принтом и вязаную шапку с помпоном, чтобы погулять в мороз. На кадрах наследница Навки буквально ныряет в снег и скатывает с сугробов. При этом улыбка не сходит с ее лица.

«Моя любовь», — отметила фигуристка.

Поклонники тоже были очарованы тем, как девочка веселится. Многие отметили, что она повзрослела и стала еще больше похожа на свою звездную маму.

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