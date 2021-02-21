Танцы с «медведем» и каравай: Навка в нежно-розовом костюме и пуховике оверсайз приехала на Алтай

Татьяна Навка не скрывает, что проводит время в основном дома. Однако в декабре у нее был насыщенный график. Она ездила на съемки и готовилась к ледовым шоу. Потом спортсменка устроила себе небольшой отдых, посвятив себя семье. Лишь в начале февраля она приступила к работе, возобновив тренировки в своей школе фигурного катания. Также олимпийская чемпионка регулярно занимается со своей шестилетней дочкой Надеждой.

Обычно Навка старается путешествовать, когда есть такая возможность. 21 февраля она приехала на Алтай. Девушка сразу запечатлелась посреди заснеженных дорог. Фигуристка покрасовалась на фоне гор и выразила свой восторг.

«Алтай! Посмотрите, какая красота! Боже мой, сумасшедшая красота! Я такой красоты нигде не видела», — заявила она.

Позже спортсменка зашла в просторный деревянный дом, где погрелась у костра. Как оказалось, ее радушно встретили местные жители. Скучать Татьяне было некогда. Она вышла на улицу в нежно-розовом спортивном костюме и дутом пуховике оверсайз черного цвета. Фигуристка надела также шапку в тон наряда.

Ряженые стали танцевать и петь. Женщина в русском национальном наряде принесла каравай, а человек в костюме медведя станцевал вместе с Навкой. Даже мороз не помешал веселью.

«Не мишка, а прелесть!» — сказала звезда. «Как у нас встречают, нигде не гуляют», — похвасталась она.

Поклонники восхитились тем, как Татьяна умеет танцевать. Она влилась в коллектив сразу и с добротой отнеслась к каждому, кто ее встретил. Позже спортсменка отправилась греться в баню.

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