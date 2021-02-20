«Безудержное обаяние»: Павел Деревянко рассказал, что помогает ему по жизни

44-летний артист Павел Деревянко признался, что впервые столкнулся с технологиями новой анимационной съемки во время озвучивания роли Конька-Горбунка.

Актер рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, как ему пришлось вживаться в роль сказочного персонажа. Оказалось, что это было не так просто.

По словам самого Деревянко, его постоянно облепляли разными проводами и заставляли ползать на четвереньках:

«Приходилось скакать, ржать, фыркать, модулировать голос, искать нужные интонации. Я озвучивал раньше животных, но этот опыт совершенно другой. Перед съемками в специально оборудованном месте мне обклеили все лицо специальными датчиками, потом в затемненной комнате фотографировали с разными гримасами и ухмылками — нужно было снять с лица всевозможные эмоции».

Несмотря на трудности, Павел остался доволен проделанной работой. Как отметил знаменитость, съемочный процесс стал настоящим вызовом. Артист не с первого раза, но все же смог так вжиться в роль сказочного скакуна, что даже представил и Жар-птицу, и Чудо-юдо.

«Голливудские актеры умеют это делать первоклассно — понятно, что на них работает целая индустрия. Для меня же это был первый подобный опыт», — заявил Деревянко.

Также Павел отметил, что во многом ему помогла собственная харизма. Она вообще помогает ему на жизненном пути.

«Ну а коньком выступает безудержное обаяние», — отметил актер.

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