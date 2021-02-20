«Суперклассный курятник»: Павел Деревянко остался доволен съемками сериала «Дылды»

Исполнитель главной роли в сериале «Беспринципные» Павел Деревянко дал оценку съемочному процессу кинокартины «Дылды».

Актер объяснил порталу Teleprogramma.pro, что не может предсказать, будет ли второй сезон сериала «Дылды» таким же успешным, как и первый. Павел заявил, что часто ошибался с прогнозами. Поэтому громкими фразами разбрасываться не станет. Однако за качество материала и личную отдачу на съемках Деревянко отвечает.

«Это такое сложносочиненное действо… Я уже много раз ошибался и в одну, и в другую сторону. Но есть какие-то определенные, очевидные моменты, из которых складывается нормальный продукт: это как минимум симпатичный сценарий и группа, и грамотное распределение обязанностей продюсерами. Что касается «Дылд», тут все было четко», — отметил артист.

Также актер подчеркнул, что большим преимуществом этого проекта является слаженность работы профессионалов:

«И потом, у нас был уже сложившийся коллектив. Девчонки веселые! Я будто в суперклассный курятник попал. В самом лучшем смысле этого слова, разумеется».

Напомним, что многосерийный фильм «Дылды» повествует о личной и профессиональной жизни тренера по волейболу Михаила Ковалева.

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