Павел Деревянко: «Говорю дочке: «Ты счастливая — у тебя классные родители»

Актер рассказал «Телепрограмме», как воспитывает детей, и пожаловался, что никак не может избавиться от… кубиков на торсе.

У Павла Деревянко сразу две премьеры — в кинотеатрах выходит сказочный блокбастер «Конек-горбунок», а на канале СТС — новый сезон сериала «Дылды». Мы поговорили с Павлом Деревянко о премьерах и самом главном в его жизни — воспитании дочерей.

«Мой кум — Артем Ткаченко»

— Как и в сказке Петра Ершова, ваш Конек — умный, с чувством юмора, смелый, обаятельный. Что из этих качеств — ваш конек в жизни?

— Из этих эпитетов у меня всего понемногу. Ну а коньком выступает безудержное обаяние.

— Есть такая примета: встретил и потрогал горбуна — к удаче. Конек-то горбунок! Какие приметы вам приносят удачу?

— А я не суеверный! Но верю, что мне везет. Потому что полагаюсь на здравый смысл и руководствуюсь правильными помыслами — справедливыми и честолюбивыми.

— Благодаря современным технологиям конек в фильме похож на Павла Деревянко. Что в работе над персонажем было в этом процессе самым интересным для вас?

— Наверное, озвучание — приходилось скакать, ржать, фыркать, модулировать голос, искать нужные интонации. Я озвучивал раньше животных, но этот опыт совершенно другой. Перед съемками в специально оборудованном месте мне обклеили все лицо специальными датчиками, потом в затемненной комнате фотографировали с разными гримасами и ухмылками — нужно было снять с лица всевозможные эмоции.

На съемках лицом мне уже не нужно было работать, на меня надели комбинезон в обтяжечку — и снова с кучей датчиков, — с ними я изображал определенные движения. Так как Конек маленький, мне приходилось и на корточках, и враскоряку передвигаться… Весь процесс съемок был вызовом. Нужно было представить весь окружающий героев мир — летящую на тебя жар-птицу, сказочный лес, Чудо-юдо рыбу-кит. Голливудские актеры умеют это делать первоклассно — понятно, что на них работает целая индустрия. Для меня же это был первый подобный опыт.

— Скоро выходят и новые «Дылды». Первый сезон был очень успешным. Как думаете, на этот раз рейтинг тоже будет высоким?

— Это такое сложносочиненное действо… Я уже много раз ошибался и в одну, и в другую сторону. Но есть какие-то определенные, очевидные моменты, из которых складывается нормальный продукт: это как минимум симпатичный сценарий и группа, и грамотное распределение обязанностей продюсерами. Что касается «Дылд», тут все было четко.

И потом, у нас был уже сложившийся коллектив. Девчонки веселые! Я будто в суперклассный курятник попал. В самом лучшем смысле этого слова, разумеется. Надеюсь, сексистом меня теперь называть не будут (смеется).

— В этом сезоне в сериале появляется адвокат, который претендует на Ирину. Его играет Артем Ткаченко. Правда, что он ваш кум? Часто удается общаться семьями?

— Чистая правда: моя старшая дочь Варя — крестница Темы. Слава богу, мы часто видимся — путешествуем вместе, у нас много общих друзей. Тема — лучший крестный, очень ответственный. Часто заезжает в гости к моим девчонкам. В смысле — к дочкам (смеется).

«Друзья говорят: «Ведьмак – жрешь и не толстеешь!»

— Вы в январе отдыхали на Мальдивах с 10-летней дочерью Варварой. Вам легко вдвоем? Всегда можете поддержать разговор на тему, интересующую ребенка в этом возрасте?

— Мы отдыхали в большой компании: с [режиссером] Марюсом Вайсбергом, [актрисой] Наташей Бардо и их сыном — моим крестником. Был еще один мой близкий друг с женой и несколько других семей. У нас сложилась очень теплая ненапряжная компания. Я часто говорю дочке: «Ты счастливый человек, потому что у тебя такие классные родители, с правильным вкусом». Я смею надеяться, что и у меня, и у Даши (матери Варвары).

Личное дело

Павел Деревянко родился 2 июля 1976 года в Таганроге. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Последние 13 лет служит в труппе Театра Моссовета. Сыграл в фильмах и сериалах «Ехали два шофера», «Великая», «Обратная сторона Луны», «Домашний арест», «Беспринципные» и других.

Не женат. В дружеских отношениях с бывшей гражданской женой Дарьей Мясищевой. Совместно воспитывают дочерей: 10-летнюю Варю и 6-летнюю Александру.

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