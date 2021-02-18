«Самое приятное — как снег хрустит»: Максим Галкин погулял в лучах солнца по заснеженному саду

Муж Аллы Пугачевой не отказал себе в удовольствии пройтись по своей территории в деревне Грязь. Его восхитила зимняя погода.

Максим Галкин в этом году отметит десятую годовщину со дня свадьбы с Аллой Пугачевой. А вместе влюбленные почти в два раза дольше. В свое время Примадонна переехала в замок, который юморист построил в деревне Грязь. Шоумен с особым трепетом относится к интерьеру особняка. Теперь Максим заботиться и о деревьях в саду, который значительно разросся за последние годы. Зимой тут катаются на санках дети пары Лиза и Гарри.

18 февраля у Галкина день начался с того, что двойняшки после школы решили искупать его в овациях. Они притворились фанатами и просили у папы автограф. Потом муж Аллы Борисовны отправился гулять по саду. Он облачился в пуховик оливкового оттенка и шапку в спортивном стиле. На его лицо падали лучи солнца.

«Ну посмотрите на эту погоду! Ну, красота! Самое приятное — как снег хрустит. Слушаем…» — отметил он.

Максим стал прогуливаться по территории то мелки шажочками, то быстрыми перебежками. Он заметил, что треск снега звучит очень мелодично и в итоге запел.

«Трек: И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль! Три белых коня! Эх, три белых коня — декабрь, январь и февраль», — произнес артист.

Поклонники восхитились красотой пейзажей. За спиной Галкина виднелся замок и голубое небо. После обильно снегопада в Москве, природа решила порадовать жителей солнцем.

Смотрите также: