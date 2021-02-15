«Ну, это безобразие»: Гарри Галкин обсудил с отцом «аномальную» погоду в России

Максим Галкин и Алла Пугачева уже длительное время живут вместе. Они растят двойняшек Лизу и Гарри. Примадонна не скрывает, что наследников для них родила суррогатная мать. Дети очень быстро растут и в минувшем году уже пошли в школу. Теперь утро в замке начинается очень рано. Примечательно, что наследники Примадонны успевают не только учиться, но также играть, придумывать домашние спектакли и заниматься музыкой.

Если Лиза интересуется модой, то ее брат любит технологии. Он часто помогает папе заниматься домашними делами, мастерить и чинить разные вещи. Поклонники подозревают, что он может стать механиком, когда повзрослеет. Примечательно, что мальчик не устает удивлять даже родителей. Так, вечером 15 февраля он показал папе приложении в телефоне, где можно узнать погоду. Однако данные там были крайне странные для зимы.

«Ершовское +9», — отметил мальчик. «Покажи, покажи! Как это возможно? А еще что?» — удивился Максим. «Москва +7», — продолжил Гарри. «Да ладно!» — отметил муж Примадонны. «Калининград +30, Омск +28», — зачитывал ребенок. «А что такое? Почему? У нас же зима на дворе!» — отметил Галкин и показал сугробы за окном. «В Екатеринбурге +10, а показывает снег», — подчеркнул сын юмориста. «Ну, это безобразие», — сказал артист в ответ.

Так произошел разговор мальчика с отцом о погоде, который оказался очень незаурядным.

«Особенно повезло Калининграду и Омску. Погодные аномалии в отдельно взятом телефоне», — заметил артист.

Поклонники отметили, что порой такие сбои бывают. При этом многих восхитил внимательный мальчик. «Какой же Гарри умный и милый ребеночек!», «Правильно, уже лета хочется! Гарри умилителен со своей аномалией», «Мне нравится погода „от Гарика“», «Лучшие новости за сегодня», «Гарри просто гений, видно сразу», «Ох, если б эти аномалии были только в телефоне», — прокомментировали пост подписчики.

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