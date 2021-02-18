«Мой кумир!»: Лиза Галкина в алых брюках клеш вместе с братом «искупала» в комплиментах Максима Галкина

Алла Пугачева уже много лет счастлива с Максимом Галкиным. В свое время певица с радостью переехала в замок юмориста, который он построил в деревне Грязь. Артистка признавалась, что именно такой сказочный особняк был его мечтой с детства. Теперь там живут их дети. Двойняшки Лиза и Гарри с малых лет занимаются изучением иностранных языков. Они также умеют плавать и играть на фортепиано.

В минувшем году семилетние малыши пошли в первый класс. Теперь родители рано утром провожают их в школу. А вечером им приходится развлекать детей, так как у них остается еще много сил. По всей видимости, на этот раз дети Примадонны решили смутить отца. Они продемонстрировали свое актерское мастерство и притворились его фанатами.

«Максим Галкин, какая встреча!» — с акцентом произнес Гарри, кого-то пародируя. «Может подпись? Пожалуйста, автограф!» — присоединилась Лиза. «Давайте селфи!?» — предложил мальчик. «Селфи, селфи, селфи! Спасибо большое, Максим Галкин! Мы пошли, пока, пока! Бай! Максим Галкин — мой кумир!» — завершила зарисовку наследница Аллы Борисовны.

Примечательно, что Лиза была облачена в футболку и алые брюки клеш с лампасами. Если Гарри делал вид, что у него в руках фотоаппарат, то девочка кокетливо дефилировала, когда уходила из комнаты.

«Минута славы», — написал в соцсети Галкин.

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