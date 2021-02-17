«Что-то странное с ногами»: Ольгу Бузову в мини-шортах на морозе подвергли критике фанаты

Ольга Бузова редко появляется на публике в последнее время. Она даже стала жить за городом, чтобы не возвращаться в квартиру, где у нее много воспоминаний, связанных с Давой. Они расстались в день рождения телеведущей. Раскрывать подробности конфликта певица не торопиться, но дала понять, что блогер, которому она помогла прославиться, ее сильно обидел и даже плохо с ней обращался. Однако в феврале артистка вернулась к работе, записала новую песню и теперь готовится вернуться на лед.

Примечательно, что Ольга сильно похудела за последние месяцы. Сама телеведущая призналась, что не встает на весы. Однако на днях Бузова покрасовалась в купальнике, показав фигуру во всей красе. Поклонники были обеспокоены ее видом.

А позже певица решила выйти на заснеженный балкон. Она предстала в шортах и футболке. Девушка стояла на снегу в мороз ради эффектных кадров. Наряд едва прикрыл ее прелести. Артистка показала стройные ноги с мальдивским загаром и забежала домой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга без макияжа. Многие признались, что никогда бы не дали ей 35 лет. Но нашлись те, кто заметил странности на фото. Так, ноги телеведущей словно слились. Часть второй ноги просто пропала из кадра. По этой причине ее заподозрили в фотошопе. «Классная фигура», «Прям девочка-девочка», «Что-то странное с ногами», «Ноги поплыли вместе со снегом», «Оля, такая худая, что одна нога на фото», «Цапля на снегу», — прокомментировали пост подписчики.

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