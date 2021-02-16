«Неузнаваемая! Точно Дава довел»: Бузова в мини-бикини обнажила изящные формы перед зеркалом

Ольга Бузова с юного возраста участвовала в шоу «Дом-2», где научилась делиться своими мыслями и переживаниями. Она болезненно переживала развод с Дмитрием Тарасовым. Когда девушка встретила Давида Манукяна, также известного как Даву, их роман стал развиваться стремительно. Фанаты отмечали, что она хорошела на глазах. Однако в начале этого года они расстались. До сих пор телеведущая предпочитает не говорить на эту тему.

Если первое время Ольга держалась в тени, лишь посещая работу, то теперь она возвращается в прежний ритм жизни. На днях она посетила праздник Ирины Дубцовой, где смогла потанцевать и повеселиться. А 16 февраля артистка отправилась на массаж. Она запечатлела себя в зеркале в пикантном мини-бикини цвета хаки. Бузова позировала, демонстрируя стройные и длинные ноги, а также осиную талию.

Ранее она признавалась, что похудела после «Ледникового периода». Однако ее исхудавший вид ужаснул поклонников. многие отметили, что ее еще такой не видели.

«Оля, так нельзя», «Ну просто одни кости», «Неузнаваемая! Точно Дава довел», «Оля, не позорься. На ногах даже вены видно», «Это уже не красиво», «Модельная фигура, но нужно поесть», «На Мальдивах у тебя еще были бедра, а тут плоская», «Ни груди, ни бедер», «Бузова, пора приводить себя в порядок», «Любимка наша, ты хороша», «Начинаем беспокоиться. Ноги-палки просто», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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