«В список необычных подарков»: Ольга Бузова озвучила, о каком презенте мечтает

Звезда рассказала, что хотела бы получить в День святого Валентина.

Поющая телеведущая Ольга Бузова – девушка, у которой есть все. Ну или почти все. Между тем, подарки звезда обожает. Ей часто делают их поклонники. Дорогими подношениями Ольгу Бузову постоянно баловал ее теперь уже экс-бойфренд Давид Манукян.

Однако, теледива дала понять, что самым ценным подарком для нее является вовсе не материальные ценности.

«Нет ничего важнее эмоций. Это самый лучший подарок, он ценнее любых материальных. Особенно люблю сюрпризы, когда ты до последнего не знаешь, что тебя ждет», — поделилась Ольга Бузова.

Красавица добавила, что включила бы в перечень очень желаемых для себя подарков искреннюю любовь. Что касается Ольги, то ею она делится постоянно.

«Как вы думаете, может, добавим искреннюю любовь в список необычных подарков? Несмотря ни на что, я чувствую, что она всегда со мной, и я люблю ею делиться. Больше всего хочу, чтобы все любящие сердца ежедневно получали такой подарок от своих близких и родных!» — добавила Ольга Бузова.

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