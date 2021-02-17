«Стоило прикрыться»: Нюша в алом бикини позировала на мальдивском пляже с подросшей дочкой

Певица решила блеснуть прелестями фигуры на острове, но это оценили не все ее фанаты.

Нюша не скрывает, что очень любит детей и мечтает о большой семье. После свадьбы с Игорем Сивовым она родила дочку Симбу. Также она стала мачехой для сыновей избранника от прошлых отношений. Они часто большой компанией ездят в отпуск. Вот уже месяц звездная семья отдыхает на Мальдивах. Там девушка не только нянчится с детьми, но с радостью позирует в пикантных купальниках. В 30 лет она может похвастаться точеными формами.

Ранее Нюша успела устроить танцы в мини-шортах и попозировала в пенной ванне. Она не перестает оголяться на камеру. При этом девушка не боится критики хейтеров. Накануне она даже встала на руки, показав свои прелести в новом ракурсе. А теперь артистка готовится к отъезду домой. Напоследок она решила понежиться на пляже. На пикантном фото певица предстала в алом мини-бикини.

«А скоро будем делать так на снегу», — заявила звезда.

Поклонники отметили, что молодая мама находится в отличной форме. При этом нашлись те, кто посчитал ее пляжный образ слишком откровенным. «Фигурка классная», «Загорелые путешественницы», «Песочно-снежные ангелы», «Морские звездочки», «Плоский живот и тонкая талия», «Шоколадные персики», «Это очень красиво», «Стоило прикрыться», «Я вижу только лазурную водичку», «Мама, ложбинку спрячь», — прокомментировали пост подписчики.

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