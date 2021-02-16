«Капли стекают прямо в ложбинку»: намокшая Нюша в лифе-бандо эротично блеснула бюстом

Нюша уже почти месяц отдыхает с семьей на Мальдивах. Певица не скрывает, что любит путешествовать. Она регулярно ездит в разные страны. Даже после родов девушка не перестает вести активный образ жизни. Не удивительно, что она быстро вернулась в форму. Теперь артистка часто экспериментирует с имиджем. Поклонники отмечают, что ей никогда не дашь 30 лет. Исполнительница хита «Чудо» может дать фору многим более молодым коллегам.

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На отдыхе Нюша постоянно дефилирует в купальниках по пляжу. Хоть она и стала мамой, девушке нравится хвастаться своими формами. А не так давно певица устроила пикантную съемку в ванне. Порой она признается, что уже ждет негативных комментариев от хейтеров. Но накануне жена Игоря Сивова запечатлелась в бассейне. Она вынырнула из воды у бара и стала позировать с влажными волосами, приоткрыв рот.

Бикини-бандо подчеркнуло ее бюст. По телу девушки стекали капли воды. Она позировала грациозно и эротично. Поклонники были впечатлены чувственными кадрами.

«Вы замужем», «Какая идеальная грудь», «Капли стекают прямо в ложбинку», «Боже мой, какая красота!», «Ню, это очень сексуально», «Мама, ты же мама!», «Взгляд вожделения», «Очень красивая», «Вся мокренькая», «А почему одна?», «Искупалась и прохлаждаешься», «Идеально все», — прокомментировали пост подписчики.

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