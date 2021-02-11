«А лиф не маловат?»: Нюша в коротких шортах блеснула округлым бюстом на отдыхе

Нюша не скрывает, что материнство изменило ее жизнь. Уже два года она заботится о дочке Симбе вместе с мужем Игорем Сивовым. И несмотря на то что девушке уже исполнилось 30 лет, она равняется на молодежь и старается не отставать от трендов. В ее соцсетях можно увидеть пикантные кадры. Она не стесняется позировать в бикини или даже оголять свои прелести. Порой смелые фото делает ее же муж.

Вот уже несколько недель Нюша отдыхает на Мальдивах. С собой на райские острова она взяла с десяток разных купальников. Девушка успела не только загореть, но и испытать все прелести курортного отдыха. Она купалась в пенной ванне и позировала на фоне розового заката. Уже скоро артистка вернется в Москву. Однако очередной день она начала с горячих танцев, которые устроила на вилле, пока никого не было рядом.

Нюша предстала в коротких шортах с мини-сумками и лифе от купальнике. На ее руках были объемные нарукавники. Она соблазнительно двигалась, демонстрируя красоту фигуры и свой подтянутый бюст.

Поклонники отметили, что артистка выглядит очень сексуально. Многие в очередной раз начали разглядывать ее живот, так как мечтают, что она снова станет мамой. Однако пока артистка может похвастаться лишь прессом. «Горяча леди», «Ого, давай полегче», «А лиф не маловат?», «Грудь прыгает как персики», «Ох, эти молодые мамы», «Такую хочется потрогать», — прокомментировали пост подписчики.

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