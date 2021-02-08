«Аппетитная и мокренькая»: Нюша в нюдовом бикини, как у Каменских, сразила поклонников

Нюша всегда умела впечатлять публику. Девушка знаменита не только своими вокальными данными, но и типажом беби-фейс. Певица сохраняет молодость, хоть недавно ей и исполнилось 30 лет. Более того, она снимает ролики для «Тик-Ток» и не боится экспериментировать с имиджем. Она уже носила парик с волосами до пят, а недавно артистка сделала афро-косы. В молодежном образе она улетела отдыхать на Мальдивы.

Уже несколько недель Нюша не носит ничего, кроме легких туник, мини-шорт и купальников. С собой она взяла целый чемодан летних нарядов. Скучать певице не приходится, так ка кона то играет с дочкой Симбой, то устраивает пикантную фотосессию в ванне. 8 февраля она успела не только порезвилась с наследницей, но и искупалась в океане. Девушка поделилась кадрами, на которых вальяжно валяется на песке, демонстрируя фигуру в нюдовом мини-бикини.

Капли стекали по телу певицы. Нюша маняще виляла бедрами. Потом она устроила съемку в бассейне, показав фигуру с самых пикантных ракурсов. Артистка даже сняли лиф.

«Видеть, чувствовать, ощущать», — написала она.

Поклонники восхитились красотой молодой мамы. Однако нашлись те, кто посчитал кадры слишком откровенными. К слову, подобные «голые» купальники вошли в моду. В них отметились в отпуске Настя Каменских и Регина Тодоренко. «О даааа…. наслаждайся моментом», «Ты шикарная! Аппетитная и мокренькая», «Ну и вид, мамочка», «Красивая, но это слишком», «Булочки развалила», — прокомментировали пост подписчики.

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