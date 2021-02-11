«Поэзия и романтика»: Горбань в белоснежном кардигане с перьями предстала на морском побережье

Мария Горбань снималась в сериала «Кухня» и «Отель «Элеон». Ей довелось так убедительно сыграть жену Дмитрия Нагиева, что поклонники до сих пор припоминают ей эту роль. Однако в настоящей жизни девушка счастлива с фотографом Кириллом Зоткиным. Многие считали, что они живут в браке уже четыре года, но на днях актриса поделилась кадрами, на которых предстала в свадебном образе. Влюбленные расписались в ЗАГСе и устроили медовый месяц.

Еще недавно Мария отдыхала на Мальдивах. А теперь пара решила вместо отдыха в жарких странах провести время в Сочи. Она наслаждается видом моря, хоть и не может позагорать. Накануне актриса отправилась гулять по побережью в ультрамодном монохромном образе. Горбань предстала в спортивном костюме и трикотажном длинном кардигане с перьями. Шляпа и кроссовки дополнили ее white look.

«Женственность, шарм и обольщение — этим вещам невозможно научиться… Это оружие, которое или есть, или нет…» — написала она.

Поклонник были очарованы артисткой. Многие отметили, что не могут ей налюбоваться. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист Элла Маковей.

«Белоснежный образ птицы чайки на фоне моря. Поэзия и романтика. Свободный силуэт, разлетающееся на ветру полы трикотажного кардигана с отделкой из перьев. Образ современный за счет преобладания вещей в стиле спорт-шик. И при этом поэтически-утонченный, благодаря цветовому решению в пользу белого total look. Удлиненный и трикотажный кардиган с перьями — достаточно яркий, но капризный предмет в гардеробе. Актрисе удалось создать органичный образ, сделав ставку на оригинальность», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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