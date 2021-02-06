«Счастье в простом»: Мария Горбань в молочном платье с перьями предстала на свадебных фото

Мария Горбань в свое время прославилась благодаря роли киножены Дмитрия Нагиева. Актриса обладает эффектной внешностью. Блондинка играет в театре, а в ее копилке десятки работ в сериала и фильмах. Примечательно, что она рассталась со своим первым возлюбленным защитником московского «Локомотива» Яном Дюрицей в 2011 году. А потом артистка родила дочку Стефанию от осветителя Олега Филатова.

Однако и этот роман Марии быстро закончился. Любовь она обрела с фотографом Кириллом Зоткиным. Они оформили отношения в 2016 году. 6 февраля Мария решила поделиться редкими архивными фото с мужем. Она запечатлела себя в автомобиле в легком свадебном платье с кружевом и перьями. Поверх была надета вязаная туника. Босоножки на устойчивом каблуке и букет ранункулюсов дополнили ее образ невесты.

«Ты меня нашел среди тысячи лиц. Сердцу горячо слезы на ресницах. Оказалось, счастье в простом кроется. Найти своих и успокоиться..», — написала она.

Позже Горбань запечатлела мужа, который сидел за рулем в костюме и сером пальто с бутоньеркой.

«Какой у меня красивый муж», — заявила она.

Поклонники поздравили влюбленных с годовщиной многие восхитились стильным образом актрисы. «Бесконечного счастья, любимые», «Любимые! Поздравляю вас, какой кайф», «Какие красивые кольца», «Это так прекрасно», «Какая красота! Букет ммммм», — прокомментировали пост подписчики.

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