Элегантный черный: Горбань в кепке-«чебурашке» и шубе из экомеха вышла в свет

34-летняя звезда сериала «Кухня» Мария Горбань не так давно вернулась из отпуска на Мальдивах. Девушка отдыхала вместе с мамой и дочкой, но по возвращении в Москву сразу же затосковала по лету и солнцу. Новые телепроекты и съемки отвлекли Горбань, и девушка отправилась по делам, выгуляв монохромный зимний образ.

Горбань утеплилась в черное пальто их экомеха и комплектом к нему надела кепку с ушками, как у Чебурашки. Свой аутфит красавица показала в Stories микроблога. Настроение ей подняло выглянувшее солнышко, и девушке даже понадобились солнцезащитные очки.

Накануне Горбань на съемочной площадке работала с Нагиевым. Девушка в кадре игралась со шваброй, и чуть-чуть не засветила ею своему коллеге.

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