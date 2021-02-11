«Загоревшая, сытая и довольная»: Лопырева в шортах из гипюра покачалась на подвесном диване

Виктория Лопырева не скрывает, что ей нравится путешествовать и жить в теплых странах. Девушка в прошлом году уехала из России и стала посещать знаменитые курорты. Несколько раз она побывала в Дубае, а также в Турции. Победительница конкурсов красоты даже успела наведаться в Майами, где увиделась с подругами. Если сначала ее сопровождал муж Игорь Булатов, то потом он получил новую должность и отправился в Республику Коми.

Теперь Виктория сама нянчиться с сыном Марком Лео. Однако ей некогда скучать, так как мальчик быстро растет и требует внимания. При этом девушка успевает заниматься спортом и веселиться с подругами. Вот уже вторую неделю она отдыхает на Мальдивах. Накануне блондинка сообщила, что хочет абстрагироваться от всего и просто заняться собой. Ее успели потерять поклонники. Лопырева вечером сняла себя на камеру, чтобы их успокоить.

Жена Булатова предстала в черном гипюровом костюме, состоящем из мини-шорт с эффектом мерцания. Девушка покачалась на подвесном диване. Она показала стройную фигуру с бронзовым загаром.

«Как видите, со мной все ок. Загоревшая, сытая и довольная», — написала звезда.

«Спортивная леди», «Ножки у вас огонь», «Фигура просто восторг, конечно», «Ой, какая прелесть», «Крутая», «Вы просто куколка», — прокомментировали пост подписчики.

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