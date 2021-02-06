Застолье в Дубае: Лопырева в силуэтном мини-платье и твидовом жакете отметила двухлетие сына

Виктория Лопырева долгие годы не могла обрести счастье в личной жизни. Многие помнят, как она готовилась к свадьбе с Николаем Басковым, но торжество сначала перенесли, а потом отменили. Модель забеременела от бизнесмена Игоря Булатова. Она родила сына Марка Лео. Примечательно, что после родов девушка стала еще больше путешествовать, чем обычно. Они расписались в столичном ЗАГСе с возлюбленным, а потом уехали в Дубай.

5 февраля Лопырева отметила день рождения наследника. Она устроила банкет для друзей. С самого утра именинник увидел воздушные шары с героями мультфильма «Щенячий патруль», а также множество подарков. Мальчик был рад такому вниманию и сразу побежал рассматривать игрушки. А вечером Виктория нарядилась, чтобы встречать гостей. она предстала в молочном трикотажном мини-платье и твидовом жакете лилового цвета.

За столом собрались родные и близкие. Булатов не так давно получил новую должность, поэтому находится в республике Коми. Он не приехал на праздник. Однако Лопырева опубликовала их семейное фото в соцсети. Бизнесмен позировал с женой и наследником в ресторане.

«Спасибо всем нашим друзьям и знакомым за теплые слова и добрые пожелания. Ваше отношение очень ценно для нас!» — написала звезда.

А утром именинник стал открывать подарки от друзей семьи. Он получил не только игрушки, рюкзак, но и одежду с ботинками Burberry. Поклонники восхитились малышом и присоединились к поздравлениям.

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