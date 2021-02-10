«Как наклонилась-то»: Лопырева в розовом купальнике сразила поклонников бесконечными ногами

Виктория Лопырева всегда обладала точеной фигурой. Эффектная блондинка из Ростова не раз побеждала на конкурсах красоты, а потом стала желанной гостьей на спортивных мероприятиях. Примечательно, что сердце русской красавицы никто не мог покорить. Однако теперь она счастлива в браке с Игорем Булатовым. Девушка родила сына Марко Лео.

Не так давно Виктория приехала в подругами на Мальдивы. Она призналась, что решила абстрагироваться от дел, работы и проблем. Модель купается, загорает и занимается спортом. Также не обходиться без фотосессий. На этот раз она облачилась в купальник с акцентом на талии и открытыми бедрами. Наряд цвета Барби подчеркнул ее загар. Лопырева извалял бедра в песке и стала танцевать, кокетливо виляя прелестями.

«Тропикана-женщина», — восхитилась ей подруга.

Девушка стала сексуально позировать, принимая разные позы. Виктория похвасталась длинными ногами бронзового цвета. Она выгибаясь, показывая себя во всей красе.

«Горяча и бешена», — добавила фотограф.

Поклонники были восхищены тем, в какой форме находится молодая мама. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего же красивая», «Грациозная», «Пума на охоте», «Кукольная фигура. Какой изгиб», «Идеальные ноги, идеальное все», «Как наклонилась-то! Просто вау», «Так и влюбиться можно», «Словно из фильма», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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