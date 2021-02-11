«Мне удается сохранять фигуру»: 46-летняя Яна Рудковская облачилась в мини-шорты

Жена Евгения Плющенко призналась, что ей в последние годы непросто держать себя в форме.

Яна Рудковская для многих является примером красоты и женственности. Жена Евгения Плющенко не жалеет деньги на люксовые наряды и любит выглядеть безукоризненно на светских раутах. При этом раньше многие критиковали продюсера за короткие платья. Пользователи Сети считали, что в ее возрасте это выглядит излишне провокационно. Однако недавно Яна озвучила свой возраст. Она заверила, что гордится этими цифрами.

Примечательно, что больше года назад Яна признавалась, что поправилась. К этому ее привели попытки снова стать мамой. В итоге супруга пришлось обратиться к суррогатному методу. Теперь они растят не только восьмилетнего Сашу, но и Арсения, которому нет и годика. Рудковская ведет прежний образ жизни. Накануне 46-летняя светская львица поделилась снимками из спортзала. Она предстала в мини-шортах и футболке.

«Меня часто спрашивают как мне удается сохранять фигуру. Скажу честно, что последние 3 года — совсем непросто», — отметила звезда. «И несмотря на то, что у меня силы каждый день практически на исходе, несмотря на весь сумасшедший мой ритм жизни, я все равно стараюсь заниматься спортом. Мне очень не хочется менять свой гардероб. Хочется оставаться в своем размере долгие годы. И ничего не менять. Пока у меня это получается», — заверила она.

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