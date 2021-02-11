«Был самым младшим»: восьмилетний сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию

Наследник Яны Рудковской впервые в этом году отправился на соревнования и вернулся домой с медалью.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская счастливы в браке уже почти 12 лет. В свое время бизнесвумен не раз рассказывала, как они познакомились. Эту дату она отмечает каждый год. У влюбленных подрастает сын Саша, которого близкие называют Гном Гномыч. Мальчик много снимается для обложек глянца и даже выступает на подиумах, но основным его занятием стало фигурное катание. Отец сам тренирует малыша.

11 февраля в аккаунте Саши появилась запись о том, что он принял участие в турнире по фигурному катанию и занял первое место. Плющенко запечатлелся с сыном, который стоял с грамотой и медалью. Примечательно, что тренер даже оделся в одной цветовой гамме с наследником. А вот Рудковская, по всей видимости, пропустила этот турнир.

«Выиграл вчера турнир «Февральские узоры» по 1 юношескому разряду! Был самым младшим среди участников. Давно не соревновался, почувствовал адреналин и дух соревнований! След старт — через 10 дней! Спасибо моим тренерам за подготовку!» — гласит заметка в соцсети.

Напомним, что в минувшем году Евгений Плющенко снова стал отцом. Суррогатная мама выносила для пары сына Арсения. По словам Яны, на этом они не остановятся, так как мечтают о дочке.

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