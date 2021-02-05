«Королева стиля»: Рудковская в черном платье и с сумкой Channel в компании мужа запечатлелась в театре

Яна Рудковская и Евгений Плющенко решили провести незабываемый вечер и отправились в Большой театр. Супруги побывали на балете «Корсар». Снимками из Большого театра блондинка поделилась в своем Instagram.

«Красивый семейный вечер с друзьями в Большом на «Корсаре», — написала Рудковская.

Для выхода в свет продюсер выбрала черное платье с фантазийным принтом, а также сумку Channel. Фанаты оценили ее образ.

«Королева стиля! Вы очень милые! Какая красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, накануне Рудковская показывала, как ее 7-летний сын Саша постигает азы балеты. Мальчик занимается у станка и демонстрирует растяжку под наблюдением тренера.

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