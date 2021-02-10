«Какой плоский живот»: Наталья Рудова в жакете на голое тело обнажила наливной бюст

Наталья Рудова провела новогодние каникулы в Дубае. Она не скрывает, что любит отдыхать. В жаркой стране компанию ей составляла Анастасия Решетова. Девушки наряжались в вечерние платья и загорали в откровенных купальниках. Звезда сериала «Татьянин День» теперь скучает по курорту. 37-летняя актрис заверяет, что не может жить без моря и солнца. А в соцсети она без стеснения публику смелые кадры.

Даже в кино Рудовой приходилось сниматься полностью обнаженной. Девушка не стесняет камеры. Не удивительно, что в соцсетях она регулярно публикует откровенные фото. Даже наряды девушка выбирает максимально женственные, подчеркивающие достоинства ее фигуры. 10 февраля Наталья решила удивить поклонников. Она позировала без нижнего белья на новом снимке, облаченная в брюки и жакет. Девушка показала свою грудь во всей красе.

«Самообман — это путь в никуда», — написала звезда.

Поклонников взбудоражил смелы кадр. Многие отметили, что артистка находится в потрясающей форме. «Красоточка, ты что страдаешь…. Не таким уж точно красоткам плакать!», «Очень горжусь вашей деятельностью», «Какой плоский живот», «Вишенки смотрят по-разному», «Очень красивый живот», «Мощно», «Такая вы сексуальная», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что на критику Рудова старается не обращать внимание.

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