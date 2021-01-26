Затмила гостей: Рудова в белоснежном топе сверкнула округлой грудью на вечеринке Бузовой

Наталья Рудова любит веселиться. Она часто посещает светские рауты и дискотеки. Девушка Новый год предпочла отметить в Дубае с Анастасией Решетовой. Там она провела и новогодние каникулы. Рудова обладает стройной фигурой, которую без стеснения демонстрирует поклонникам то на пляже, то дома во время тренировок. Она также любит выглядеть женственно, поэтому не упускает случая, чтобы нарядиться.

25 января Ольга Бузова закатила грандиозную вечеринку в Москве. Она решила с размахом отметить юбилей. Именинница в этот вечер сменила четыре образа. Она успела побывать в белом платье с пикантным видом сзади. Потом девушка переоделась в розовое платье в пол с разрезом от самого плеча и усыпанного стразами. А в конце вечера Бузова выступила для гостей в золотом мини-платье, едва прикрывающем ее прелести. Остаток вечера артистка блистала в алом мини-платье с бахромой.

К слову, большинство гостей оделась в лаконичные наряды черного цвета. Также сделали Ксения Бородина, Ольга Орлова, Анастасия Стоцкая и сестра именинницы Анна Бузова. А вот Рудова появилась на празднике в элегантном наряде с пикантной деталью. Она облачилась в черные брюки и белоснежный топ-косынку, который едва прикрыл ее пышный бюст. Кеды и сумка-клатч дополнили ее аутфит.

«А кто эта красивая девочка? С днем рождения! Ты самая прекрасная», — поздравила она Ольгу.

Однако поклонники восхитились красотой не только именинницы, но и Рудовой. «Вот это красотки», «Нати, грудь выглядывает», «Как эротично», «Очень элегантная», «В тот вечер вы затмили гостей», — стали писать пользователи Сети.

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