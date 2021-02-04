«Что за зрелище»: Наталья Рудова в розовом бикини-бандо изящно выгнулась в бассейне

Наталья Рудова в свое время прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин День». Актриса полюбилась зрителям. А не так давно она также стала ведущей реалити-шоу. Девушка не скрывает, что готова к новым ролям. Она признавалась, что чаще всего ей предлагают играть красавиц, которые падки на деньги. Ей в свою очередь хочется перевоплощаться в интересных героинь. Артистка обладает эффектной внешностью. Не удивительно, что ей зачастую приходится сниматься в откровенных сценах.

О своей личной жизни Наталья почти не рассказывает. Год назад она признавалась, что еще одинока. Актриса регулярно ездит на море. Не так давно она отдохнула в Дубае. А теперь, вернувшись в Москву, девушка вновь мечтает оказаться на побережье. В соцсети 3 февраля она опубликовала кадры, на которых танцевала в алом мини-платье. Силуэтный наряд облегал ее пышные формы и позволил обнажить пышное декольте.

Также Рудова опубликовала снимки, где позирует у бассейна в розовом бикини-бандо. Она приняла позу, облокотившись на бордюр и обнажив округлые бедра. Также девушка похвасталась подтянутым прессом. Поклонники были впечатлены тем, в какой форме находит актриса. Многие отметили, что мечтают так выглядеть.

«Красотка, вы не стареете. Это здорово», «Какие формы», «Наташа, не своди с ума», «Что за зрелище», «Настоящий налив», «Ваши танце бесподобны», «Форма просто идеальная», «Наташа, хватит нас дразнить», «У вас сногсшибательное тело», «Такая нереальная», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также: