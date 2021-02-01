Романтика в Танзании: Нино Нинидзе предстала в обнимку с Максимом Виторганом на отдыхе

Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак не долго был один. Актер стал встречаться с молодой актрисой Нино Нинидзе. Если первое время они скрывали свой Роман, то потом стали даже вместе выходить в свет. В отличие от бывшей супруги, Максим не торопится снова играть свадьбу. У него не только много общих тем с новой избранницей. Они порой отдыхают вместе с детьми. У артиста подрастают сыновья Даниил и Платон. А вот его дочке Полине уже 24 года. Нино воспитывает сына Сашу.

Но по всей видимости, на этот раз пара устроила себе романтичный отпуск для двоих. Они уехали вместе в Танзанию. Этот курорт стал особенно популярен среди туристов, так как один из первых открыл границы после пандемии. 1 февраля Нинидзе поделилась нежными кадрами. Она позировала в объятиях возлюбленного на фоне зеленых лугов и полей. Девушка оделась в одной цветовой гамме с Виторганом. На ней была припыленная рубашка голубого цвета, а на актере — лонгслив.

Максим сделал стрижку. Теперь он почти лысый с короткими волосами. Артист успел загореть, поэтому показал порозовевшее лицо. Он улыбался, когда смотрел на Нинидзе, показывающую ему язык. Весь день они ездили по Африке, наблюдая за дикими животными.

Поклонники восхитились трогательным кадрами. «Счастливые, красивые, талантливые, просто офигенная пара», «Замечательная пара! Счастья вам!», «Вы удивительные. На вашу пару смотришь и ощущение… Нет, не гармонии, а чего-то большего, что сложно выразить… Просто», «Хороши», «Такие хорошенькие», «Прекрасные стрижки у обоих! И вообще прекрасные», — прокомментировали пост подписчики.

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