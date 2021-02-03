Шопинг в Дубае: Ксения Бородина похвасталась новыми туфлями Chanel за 72 тысячи рублей

Телеведущая не могла определиться, какой цвет ей нравится. В итоге муж оплатил ее покупку.

Ксения Бородина любит баловать себя люксовыми обновками. При этом она не скрывает, что еще 20 лет назад могла носить подделки. По ее словам, тогда просто не было выбора. Теперь телеведущая не стесняет носить вещи и из масс-маркетов, но большая часть ее гардероба состоит из знаменитых лейблов. Дочки звезды 11-летняя Маруся и пятилетняя Теона тоже носят дорогостоящие наряды. Недавно девушка запечатлела младшую наследницу в шубе, когда забирала ее из садика.

После отдыха на Мальдивах Ксения устроила романтический отпуск себе и мужа Курбану Омарову в Арабских Эмиратах. Целую неделю она решила понежится в жаркой стране на солнце. При этом вечерами телеведущая встречается с подругами. Два дня подряд она веселилась с Викторией Лопыревой и Инной Жирковой, которые тоже оказались на курорте. А вот в последние дни отдыха она устроила шоппинг.

В одном из магазинов знаменитого Dubai Mall Бородина провела много времени. Ей приглянулись туфли из новой коллекции Chanel с черным носком и открытой пяткой. Одна пара была белого цвета, а вторая — сливочно-желтого.

«Муки выбора», — заявила звезда. Но в итоге муж оплатил ее покупку. «Теперь мои», — объявила телеведущая.

Отметим, что такая пара туфель стоит около 72 тысяч рублей. Не исключено, что Бородина взяла сразу две пары, так как ей постоянно приходится облачаться в разные наряды на работе и для выходов в свет. Каждый раз девушка старается сделать образы стильными и запоминающимися.

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