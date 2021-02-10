Словно невеста: Агата Муцениеце в белоснежном платье с пышной юбкой появилась на публике

Агата Муцениеце еще год назад переживала, что осталась одна. Ей было сложно уйти от Павла Прилучного, но она не могла больше терпеть его вспыльчивый характер. Девушка живет в квартире с двумя детьми. После громкого развода ей стали поступать предложения о работе. В итоге она снялась в нескольких проектах и снова стала вести шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым. Артистка даже успевает заниматься спортом.
Несколько недель Агата каждый день ездит на съемки. Она перевоплощается в разные образы. Накануне девушка стала Клеопатрой, надев парик и наряд в греческом стиле. 10 февраля актриса неожиданно появилась на публике в белоснежном платье на тонких бретельках с пышной юбкой с рюшами. Муцениеце также завила локоны и украсила волосы заколками. Яркий макияж дополнил ее образ.
Девушка стала прыгать и танцевать под хит Егора Крида «Моя невеста». Она выглядела счастливой и беззаботной. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.
«Невеста», — подписала звезда видео.
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