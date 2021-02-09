«Просто меня преследуете»: Муцениеце в шелковом платье с вырезом пококетничала с Крюковым

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным нашла отдушину в работе. Девушка мечтала, что будет такой же популярной, как и звезда «Мажора». Теперь ей постоянно приходят приглашения на новые проекты. Более того, актриса расширила круг общения. Она подружилась с Яной Кошкиной, успела поработать с Сергеем Буруновым и Александром Робаком. За последние месяцы артистка не только постройнела, но и сменила имидж.

С длинными наращенными волосами Агата постоянно привлекает к себе мужское внимание. Более того, она стала одеваться более женственно, подчеркивая свои достоинства. На днях девушка предстала на очередных съемках. Она облачилась в нежно-розовое платье из шелка с вырезом, а также твидовый жакет. Актриса засветила декольте со своей знаменитой родинкой. Муцениеце встретила Константина Крюкова. Они несколько месяцев назад ужинали вместе у друзей.

«Вам не кажется, что мы слишком часто стали встречаться?» — отметила девушка. «Нет, мне так не кажется! Вы просто меня преследуете и все», — ответил племянник Федора Бондарчука. «А что делать? А что делать? Общаться», — заявила Агата.

Актриса пококетничала с коллегой. Она поздравила его с днем рождения. 7 февраля Крюкову исполнилось 36 лет. Поклонники посчитали, что артист очарован бывшей женой Прилучного. К слову, он состоит в браке с Алиной Алексеевой. Это его вторая жена.

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