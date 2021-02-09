Богиня: Агата Муцениеце в белоснежном платье в греческом стиле устроила зажигательные танцы

Агата Муцениеце не скрывает, что в прошлом году у нее начался новый виток в жизни. Девушка несколько месяцев переживала, что рассталась с Павлом Прилучным и не смогла сохранить семью. Актриса признавалась, что еще любит звезду сериала «Мажор». Однако работа помогла ей приободриться. Именно после развода ей посыпались предложения о новых съемках. Мама двоих детей обрадовалась тому, что востребована.

Вот уже вторую неделю Агата снимается в шоу «Голос. Дети». Она вновь стала его ведущей вместе с Дмитрием Нагиевым. Она примеряет смелые женственные образы для проекта. 9 февраля актриса смогла удивить публику, она облачилась в белоснежное шифоновое платье в греческом стиле. Наряд подчеркнул ее осиную талию. Муцениеце завили локоны и украсили прическу диадемой. Она покрасовалась в наряде.

Более того, актриса устроила зажигательные танцы с коллегами по съемкам. Она ритмично двигалась под хит «Аквадискотека» с двумя мужчинами в костюмах.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие пришли в восторг от женственного образа. «Даже браслет в пляс пошел», «Никогда не видела, чтобы на балу так танцевали», «Все старания кричат, что Паша смотрит», «Нереально красивая», «Агата, королева», «Просто красоточка», «Наша королева», — прокомментировали пост подписчики.

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