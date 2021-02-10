«Оу, откуда такой бюст?»: Виктория Боня крупным планом обнажила округлую грудь, задрав футболку

Виктория Боня несколько лет была участницей «Дома-2». Она строила отношения, но в итоге любовь встретила за пределами телестройки. Девушка родила дочку Анджелину от ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Однако их отношения так и не увенчались свадьбой. Влюбленные расстались, но телеведущая все еще живет в Монако, где развивается как бьюти-блогер, модель и журналист.

Не так давно Боня прилетела в Москву. Она решила пройтись по любимым местам, преобразиться, сделав маникюр и нарастив волосы. Не обошлось и без фотосессии. Неожиданно девушка опубликовала откровенное фото. Она позировала в брюках и белой футболке, которую частично задрала до шеи. Виктория оголила грудь, прикрывшись чашкой кофе. При этом футболка облегала ее округлый бюст с другой стороны.

«Принимайте себя. Не бойтесь!» — заявила звезда.

«Оу, откуда такой бюст?!», «Ну такое, кто-то с одним глазом фоткается, кто-то с одной грудью», «Какое красивое фото», «Началось… зачем оголяться перед всем миром, ну Вика», «Мне не показалось?», «Вика, какой стыд! Еще выше не могла задрать?» — прокомментировали пост подписчики.

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