«Кошмар, точно не дворцовый этикет»: Боня сделала длинные ногти-«лопаты» трендового цвета

Виктория Боня всегда старается следить за модой. Она давно уехала жить в Монако. Там на побережье в роскошных апартаментах бывшая звезда «Дома-2» живет с дочкой Анджелиной. По словам светской львицы, с каждым годом ей все меньше хочется ходить, на вечеринки. При этом даже на прогулки она выходит в люксовых нарядах. Более того, телеведущая ведет бьюти-блог, где делится советами с девушками.

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Не так давно Боня снова нарастила волосы. Ей нравится ходить с длинными локонами. Чтобы преобразиться, она всегда приезжает в Москву. По ее словам, в Европе нет таких мастеров, как на ее родине. После прогулок по Красной площади она также отправилась джелать маникюр. В итоге Виктория похвасталась длинными ногтями-лопатами модного цвета шоколада. Оно идеально подходили по тону к норковой шубе звезды.

Однако поклонники выбор девушки раскритиковали. Большая часть ее подписчиков назвала такие ногти вульгарными и страшными.

«Мне сегодня написали „фу“ тысячу раз», — вскоре пожаловалась Боня. «Ничего не понимают в красоте», — поддержала ее подруга. «Скажи, так удобно в носу ковыряться стало», — пошутила она в ответ.

Тем временем в аккаунте девушки появились сотни критикующих комментариев. «Меняйте мастера», «Назад в 2000?», «Вопрос: как с такими ногтями гигиену соблюдать?», «Неужели кто-то еще носит такой», «Перебор. Изуродовала пальцы», «Вот это сабли», «Длинные слишком. А цвет лака — бомба!», «Кошмар, точно не дворцовый этикет», «Если честно, ужас! Как дешевые пластиковые ногти, только без обид, у вас такие свои красивые ногти», — прокомментировали пост подписчики.

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