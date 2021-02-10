«Новый цвет»: постройневшая Кети Топурия в брюках пижамного стиля и толстовке предстала дома

Певица лишь три недели назад стала мамой во второй раз.

Кети Топурия не скрывает, что мечтает о большой семье. Певица уже растит дочку Оливию от первого брака. Однако после развода она не сразу встретила новую любовь. В 2019 году у нее завязался роман с дипломатом Львом Деньговым. Уже спустя год, артистка получила предложение руки и сердца. Позже стало известно, что она уже была беременна. Они сыграли свадьбу в ноябре, а спустя два месяца девушка родила сына — Адама.

Теперь Кети нянчиться с малышом. Пятилетняя дочка помогает ей и с радостью приглядывает за братом. Пока от выступлений певица отказалась. Она изредка отправляется в ресторан или на романтические прогулки с мужем. 10 февраля артистка поделилась домашним фото. Она покрасовалась в алой толстовке и брюках пижамного стиля. Топурия сидела на полу с чашкой кофе. На нее пристально смотрел пес, которого звезда завела не так давно.

«Новый цвет худи», — похвасталась она.

Певица была без макияжа. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие заметили, что она сильно похудела, хотя после родов прошло только три недели. «Красота — страшная сила», «Ангелок», «Какая прелесть», «Очень миленькая», «Без макияжа словно девочка», «Какая стройная», «Ножки худые, вся худая», «Как так, очень похорошела», «Кети, даже дома обворожительна», — прокомментировали пост подписчики.

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