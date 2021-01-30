Кети Топурия запечатлела, как пятилетняя дочка с нежностью любуется братиком в колыбельке

Вокалистка группы «А’Студио» недавно стала мамой во второй раз. Она познакомила дочку Оливию от первого брака с новым членом семьи.

Кети Топурия является одной из самых известных артисток на отечественной эстраде. Девушка поражает поклонников своими женственными образами. А вот в личной жизни ей долго не везло. После развода с Львом Гейхманом она стала сама воспитывать дочку Оливию. Лишь в 2019 году певица повстречала дипломата Льва Деньгова. Между ними промелькнула искра. В итоге спустя год они поженились, а 21 января артистка родила сына Адама.

Лишь на днях Кети выписали их элитного роддома в Москве. Муж забрал ее вместе с ребенком и привез в особняк. Певица была восхищены букетами цветов, которыми заставили весь дом. Вскоре она похвасталась детской комнатой в кремовых тонах и кроваткой с балдахином. В ней теперь спит ее сын. Долго ждала пополнения в семье дочка артистки. Она гладила мамин живот, зная, что скоро будет не единственным ребенком в семье.

Теперь Топурия показала, как малышка любуется братиком и ухаживает за ним. Она подловила девочку, которая в джоггерах и леопардовом джемпере склонилась над колыбелькой с плюшевым зайцем в руках.

«Путютихи! А этого вот сюда», — сказала Оливия, положив игрушку в кроватку.

Мальчик дергал ручкой. Он был облачен в красный комбинезон. По всей видимости, знакомство с братом прошло успешно. Певица с нежностью наблюдала за тем, как начинают ладить ее дети.

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