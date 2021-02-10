«Так намного лучше»: Нюша сняла афро-косы и устроила «горячие» танцы в кокетливом бикини

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, всегда отличалась не только вокальными данными, но и эффектной внешностью. Заводная девушка собирала полные концертные залы. Завоевать ее любовь и внимание хотели многие, но это удалось лишь Игорю Сивову. Они поженились на Мальдивах, а потом переехали жить в просторный дом.

Примечательно, что в конце января Нюша снова отправилась с семьей на райские острова. Теперь с ней отдыхает двухлетняя дочка Симба, а также сыновья Сивова от первого брака. У девушки со всеми прекрасные отношения. Более того, заскучать ей не дают подруги. В отпуск она ездила с афро-косами мандаринового цвета. На пляже певица щеголяла в откровенных бикини, демонстрируя всю красоту фигуры.

А накануне Нюша сняла свои косички и показала, как теперь выглядят ее локоны. Она стала похожа на афро-диву с объемными мелкими кудряшками. Девушка устроила горячие танцы в кокетливом бикини в цветочек. Она засветила небольшую, но сочную грудь. При этом артистка была без макияжа.

«Вау, красивая», «Наконец-то избавилась от кос Бузовой», «Так намного лучше», «С такой прической — бомба», «Очень круто», «Ох, ваша фигура прекрасна», «Бюст так и манит», «Верни темный цвет волос», «Косы были лишними», «Теперь такая солома на голове», — прокомментировали пост подписчики.

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