«Идеальный пресс»: Ани Лорак в черных лосинах и пикантном боди засветила рельефное тело

Ани Лорак всегда обладала эффектной внешностью. Многие помнят ее яркий номер на конкурсе «Евровидение». Серебристом костюме с бахромой она феерично выступила на сцене, но завоевала только второе место. С тех пор прошло почти 13 лет, но певица почти не изменилась. Девушке удается поддерживалась молодость, а также сохранять фигуру стройной. Она не скрывает, что занимается спортом, чтобы держать тело в тонусе.

Не так давно Лорак отдохнула на своей родине в Киеве. Даже во время каникул она много гуляла с дочкой Софией. Девушка не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. В последнее время артистка неустанно работает. При этом она не пропускает тренировки. На новых фото певица позировала в спортивном зале. Каролина ( настоящее имя звезд, — Прим. ред.) покрасовалась в лосинах и черном боди с разрезом. Она обнажила рельефный пресс, а также подчеркнула стройные ноги.

По словам Лорак, каждый день она начинает с простой тренировки. Певица работает над животом, руками и прессом, выполняя просты упражнения.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами и назвали привлекательной девушкой. «Вау, ты прекрасно выглядишь», «Ани, тебе идет такой стиль», «Слов нет, просто ах!», «Вы всегда обворожительны и очаровательны», «Идеальные формы. Идеальный пресс», «На вас полюбуешься и есть не захочется», «Как же Каролина восхитительна!», «Что-то в вас поменялось, но вы красавица», — прокомментировали пост подписчики.

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