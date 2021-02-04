«Прекрасная»: Ани Лорак в ультрамариновом комбинезоне запечатлелась с Верой Брежневой

Вера Брежнева 3 февраля отметила день рождения. Певица редко устраивает шумные вечеринки. Обычно важные даты девушка предпочитает отмечать в кругу родных. Этот год не стал исключением. Артистка сообщила, что празднует 39-летие с «прекрасными людьми» и наслаждается «каждым мгновением». Тем временем друзья и поклонники весь день поздравляли ее в соцсетях. Для многих девушка стала верной подругой.

Так не забыла про важный день Ани Лорак. Певица работает над новым клипом, но опубликовала в соцсети архивное фото, на котором запечатлена с именинницей в 2019 году на одной из музыкальных премий. Тогда она была облачена в бархатный комбинезон с жакетом и шляпой. Наряд подчеркивал декольте девушки. Брежнева в свою очередь предстала в молочном платье-бюстье с декором в виде бутона розы. Элегантный лук подчеркнул ее хрупкую фигуру.

«С днем рождения, прекрасная», — написала Лорак.

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